55-летняя жительница Слободзеи оказалась в больнице после поездки на самокате

В реанимационное отделение Центральной районной больницы госпитализирована 55-летняя местная жительница. Врачи диагностировали у неё серьёзную травму головы.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, приняв в дар новый электросамокат, женщина решила совершить первую поездку. Однако она завершилась драматически. Препятствием стала выбоина на обочине дороги. Будучи в нетрезвом виде, горожанка не удержалась и упала с самоката.

Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила женщину в лечебное учреждение в бессознательном состоянии. По факту происшествия ведётся разбирательство.