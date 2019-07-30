55-летняя женщина утонула в озере Гидигич

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55-летняя женщина зашла в воду, но так и не выплыла. Трагический инцидент произошёл вчера вечером.

Как рассказала realitatea.md Наталья Стати, пресс-секретарь столичной полиции, женщина отдыхала с друзьями на берегу озера. В какой-то момент она решила окунуться, но на берег так и не вышла. По словам очевидцев, в компании употребляли алкогольные напитки.

Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружили. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.