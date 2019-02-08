51 округ: предложения социалиста Гайка Вартаняна для молдаван в США и Канаде (ВИДЕО)

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Кандидат Партии социалистов по одномандатному округу №51 6 лет прожил в США. По его словам, проблемы наших сограждан в Канаде и США несколько отличаются от тех, с которыми сталкиваются молдаване в ЕС и в России.

Вартанян констатирует, что, очевидно, из-за дальности и большей вероятности переезда навсегда, диаспора в США и Канаде ждет от партии власти, четких и простых вещей. Именно такие предложения он и будет продвигать в будущем парламенте в случая избрания депутатом.

– Это, в первую очередь, качественные, эффективные и доступные консульские услуги. Кроме того, я намерен инициировать создание онлайн-платформы для диаспоры, которая могла бы предоставлять в том числе госуслуги, заточенные под наших граждан за границей. Например, электронное голосование, – рассказал Вартанян.

Социалист также намерен инициировать в будущем парламенте создание постоянной комиссии или общественного совета при парламенте по диаспоре, куда бы вошли представители диаспоры, которых они сами выберут и делегируют.

– Я ни в коем случае не буду претендовать при этом на какие-то руководящие посты в этой комиссии – моя задача создать механизмы, которые облегчать коммуникацию между властью, государством и ее диаспорой, – отметил он.