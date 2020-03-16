500 млн леев собрала в бюджет Таможенная служба за неделю

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С 9 по 15 марта в результате оформления 12 109 деклараций в госбюджет было собрано 500,6 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 87 случаев нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. За прошлую неделю операторы “горячей” линии ответили на 1 923 запроса.

Поток транспортных единиц составил 61 562. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 11 068 и 9 932 пересечений соответственно.