500 детей в Молдове страдают от диабета

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Число больных сахарным диабетом среди детей удвоилось в последние годы. Так, в 2019 году на учёте специалистов было около 500 несовершеннолетних.

С начала года был выявлен 71 случай заболевания среди детей. Среди взрослого населения каждый тридцатый молдаванин болеет сахарным диабетом, передаёт moldpres.md. При этом эндокринологи сообщают, что каждый девятый человек умирает в Молдове от осложнений сахарного диабета.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире более 425 миллионов человек живут с диабетом. Большинство из этих случаев – диабет второго типа, который можно предотвратить с помощью регулярной физической активности, здорового и сбалансированного питания и ведения здорового образа жизни.