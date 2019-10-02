“50 лучших молдавских вин”: в Кишинёве состоялась презентация второго гида вин Республики Молдова

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Второе руководство о молдавских винах было представлено накануне в Информационно-туристическом центре. “Fine Wine Guide 2019 – 50 хороших молдавских вин” включает в себя информацию о самых известных винах, производимых в нашей стране. Гид выпустил автор винного блога www.finewine.md Андрей Чиботару.

В этом году руководство было опубликовано на двух языках – молдавском и английском, оно предназначено как для отечественных любителей вина, так и для иностранцев. В издании представлено 25 виноделен, выпускающих сухие, игристые, ледяные, белые, розовые и красные вина, передаёт moldpres.md.

Также “Fine Wine Guide” содержит информацию об основных сортах винограда Молдовы, винодельческих регионах, винных событиях и винном туризме в Молдове. В руководстве также представлен новый раздел – “Винные послы”, в котором повествуется о пяти успешных людях, продвигающих молдавское вино за границей, в Румынии, Франции, Португалии или Японии.

– Тираж гида – 4 000 экземпляров, что на 1 000 экземпляров больше, чем в 2018 году, и вскоре его электронная версия появится на молдавском и английском языках, к которым можно получить доступ из любой точки мира, – заявил автор издания, добавив, что “Fine Wine Guide” хочет стать путеводителем в богатом мире молдавского вина.

Присутствовавшая на мероприятии министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Джорджетта Минку приветствовала появление этого руководства. Она предложила распространять его среди экономических представителей дипломатических миссий за рубежом.

– Хотя руководство включает 50 наименований вин, Республика Молдова может похвастаться гораздо более широким ассортиментом хороших вин, качество которых было продемонстрировано на международных конкурсах, – отметила эксперт Национального бюро виноградарства и вина Елизавета Бряхнэ.

“Fine Wine Guide 2019” будет представлен широкой публике 5-6 октября 2019 года в центре Кишинева в Национальный день вина.