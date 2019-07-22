5 пожаров за неделю в Гагаузии: в одном из них поврежден автомобиль (ФОТО)

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Пять пожаров случилось в Гагаузии за минувшую неделю. В результате одного из возгораний повреждения получил легковой автомобиль.

Как пишет gagauzinfo.md, пожарными было ликвидировано возгорание сухой травы на площади в 27,4 гектара, а также возгорание мусора на площади в 10 квадратных метров.

Кроме того, в результате одного из пожаров был поврежден легковой автомобиль. Инцидент произошёл 16 июля в селе Этулия. Там из-за неисправности топливной системы загорелся моторный отсек автомобиля ВАЗ-2101.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.