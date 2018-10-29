5 подтверждённых случаев и 3 – под подозрением: ситуация с корью на сегодняшний день

5 подтверждённых случаев и 3 – под подозрением: ситуация с корью на сегодняшний день

С начала октября лабораторными анализами было подтверждено 5 случаев кори: два случая в муниципии Кишинёв и три случая в Сороках.

Кроме этого, по данным Национального агентства общественного здоровья, в пятницу, 26 октября, было зарегистрировано ещё 3 случая кори у жителей Сорок, которые находились в контакте с недавно заражёнными пациентами. Однако эти случаи ещё не были подтверждены лабораторными анализами.

Стоит отметить, что с начала текущего года в Молдове было подтверждено 308 случаев кори. Самое большое количество заболеваний было зарегистрировано в августе (234 случаев). В сентябре было подтверждено ещё 32 случая, а с 1 по 8 октября ни одного случая кори не было выявлено.

Чаще всего случаи заболевания были зарегистрированы в: Чадыр-Лунге (164), Вулканештах (35), Дрокии (21), Унгенах (20), Кишинёве (15), Тараклии (12), Кагуле (10), Кантемире (10), Окнице (7), Ниспоренах (4), Сороках (4), Глодянах (3), Хынчештах (1), Рышканах (1), Тирасполе (1).

Ранее мы сообщали, что в Кишинёве был подтверждён новый случай кори у 43-летнего мужчины, который вернулся в Молдову из Украины.

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