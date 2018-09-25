5 пешеходов были сбиты насмерть на дорогах страны за чуть более чем две недели

C 3 по 20 сентября Национальный инспекторат патрулирования провел по всей территории страны операцию “Пешеход”. Целью мероприятия стало предупредить пешеходов, а также водителей о последствиях дорожных происшествий с участием граждан.

Таким образом, за указанный период офицеры НИП обнаружили и задокументировали 276 автовладельцев, которые не уступили пешеходам дорогу, за что были оштрафованы на сумму от 150 до 300 леев и получили по 2 штрафных пункта. Также 316 пешеходов, которые переходили улицу в неположенных местах и спровоцировали аварийные ситуации, были оштрафованы на сумму от 150 до 600 леев.

На протяжении проведения операции на территории страны произошло 34 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 5 человек. Еще 32, включая 8 несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

Стоит отметить, что патрульные инспекторы ежедневно проводят мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий для снижения их числа.