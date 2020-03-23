5 основных вопросов: что обсудили на совещании президент, премьер и спикер (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон принял этим утром участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и с премьер-министром Ионом Кику.

Стороны обсудили пять основных вопросов, касающихся различных аспектов урегулирования пандемического кризиса.

Первым пунктом значилось обеспечение бесперебойной выплаты пенсий, учитывая, что граждане старшего поколения входят в группу повышенного риска инфицирования. Участники встречи констатировали, что необходимо предотвратить скопление большого количества пенсионеров в общественных учреждениях, поэтому предложено перечислять пенсии на банковские карточки, а при их отсутствии – составить график прихода пожилых людей к пунктам выдачи пенсий и обеспечить там полицейский контроль во избежание очередей в помещениях.

Второй пункт касается мер контроля над выполнением режима карантина. Стороны отметили, что силы Министерства внутренних дел Республики Молдова справляются с поставленными задачами, но констатировали готовность и подразделений Национальной армии на случай ухудшения ситуации.

Третий вопрос повестки – обеспечение весенних полевых работ, и с этой целью было принято решение возобновить с 23 марта работу магазинов сельскохозяйственных материалов и автомобильных запчастей для сельхозтехники, а также магазинов бытовой химии для удовлетворения потребностей граждан и учреждений в дезинфицирующих средствах.

Четвертый пункт – продолжение карантина в учебных заведениях и увеличение числа школ, в которых обучение стало дистанционным. В настоящее время примерно 30-35% педагогических кадров страны обучены для работы онлайн, но это в основном касается Кишинева, поэтому поставлена задача распространить эту практику на всю Молдову.

Пятый вопрос касается получения внешней помощи. В настоящее время наша страна продолжает регулярно получать помощь от Всемирной организации здравоохранения, а в конце недели в Кишинев прибудет спецрейс из Китая с тестами на коронавирус, необходимыми медицинскими препаратами и материалами. Ожидается аналогичный груз и из Российской Федерации, сообщил Игорь Додон.

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