5 новых случаев бешенства зарегистрированы на территории страны

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, новые случаи бешенства были зарегистрированы в 5 районах страны
Так, в период с 12 по 28 февраля в Молдове были зарегистрированы и подтверждены анализами 5 новых случаев бешенства:
- – у козла в Хынчештском районе;
- – у собаки в Страшенском районе;
- – у быка в районе Штефан-Водэ;
- – у барсука в Сынжерейском районе;
- – у лисы в Глодянском районе.
Бешенство – болезнь, вызванная вирусом, поражающим головной и спинной мозг как у животных, так и у людей. Вирус бешенства устойчив к условиям сухости, низким температурам, однако чувствителен к ультрафиолету, свету, высоким температурам (разрушается за 5 минут при 600 °C), спирту, четвертичным аммониевым соединениям, кислым средам. Вирус бешенства может передаваться через слюну при укусе, через плацентарный барьер, при пересадке роговицы, от летучих мышей (при изучении пещер).
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