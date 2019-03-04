5 новых случаев бешенства зарегистрированы на территории страны

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По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, новые случаи бешенства были зарегистрированы в 5 районах страны

Так, в период с 12 по 28 февраля в Молдове были зарегистрированы и подтверждены анализами 5 новых случаев бешенства:

– у козла в Хынчештском районе;

– у собаки в Страшенском районе;

– у быка в районе Штефан-Водэ;

– у барсука в Сынжерейском районе;

– у лисы в Глодянском районе.

Бешенство – болезнь, вызванная вирусом, поражающим головной и спинной мозг как у животных, так и у людей. Вирус бешенства устойчив к условиям сухости, низким температурам, однако чувствителен к ультрафиолету, свету, высоким температурам (разрушается за 5 минут при 600 °C), спирту, четвертичным аммониевым соединениям, кислым средам. Вирус бешенства может передаваться через слюну при укусе, через плацентарный барьер, при пересадке роговицы, от летучих мышей (при изучении пещер).