5 ноября в Молдову прибудут первые 50 тысяч доз противогриппозной вакцины

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Первые 50 тысяч доз вакцины против гриппа поступят в Молдову 5 ноября. Оставшиеся 150 тысяч доз будут доставлены в ближайшие недели.

Как отметил начальник отдела Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ, первые дозы вакцины являются частью партии в 100 тысяч доз, закупаемых государством через Национальную медицинскую страховую компанию. Стоимость одной дозы вакцины составляет 120 леев, передаёт moldpres.md.

– Вакцина будет распространяться среди государственных медучреждений, после чего начнётся кампания по иммунизации против сезонного гриппа. В приоритетном порядке прививаться будут пациенты с хроническими заболеваниями, медицинские работники, сотрудники войск карабинеров и пограничники, спасатели, сотрудники таможни и дети в детских домах, – рассказал Георгицэ.