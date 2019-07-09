5 млн леев выделили району Басарабяска на ликвидацию последствий стихии

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Правительство выделило 5,3 млн леев на возмещение ущерба, причинённого непогодой в районе Басарабяска. Об этом сегодня объявила премьер-министр Майя Санду после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как пишет moldpres.md, было также принято решение выделить 389 тыс. леев на возмещение расходов нескольких государственных учреждений, которые проводили работы по укреплению дамбы вблизи села Крокмаз в районе Штефан-Водэ. Ещё 99 тыс. леев было выделено на приобретение продуктов питания для пострадавших в результате обрушения здания в Атаках.

По словам премьер-министра, экспертная комиссия оценила стоимость разрушенного жилья, а в настоящее время суммы компенсации обсуждаются с жильцами. На данном этапе комиссия установила, что стоимость двухкомнатной квартиры составляет 212 тыс. леев, а трёхкомнатной – 277 тыс. леев.

В настоящее время специалисты проводят экспертизу второго блока в Атаках. Результаты будут готовы через 15 дней.