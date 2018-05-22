5-летнего ребенка сбила машина в Приднестровье

5-летнего ребенка сбила машина в Приднестровье

Водитель «Жигулей» совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть перед приближавшимся автомобилем.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в момент происшествия недалеко от дороги находились и родители пострадавшего – вдвоём они не усмотрели за сыном. Пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом почки госпитализировали в реанимационное отделение Республиканского центра матери и ребёнка города Тирасполь.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка.

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