5-летнего ребенка сбила машина в Приднестровье

Водитель «Жигулей» совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть перед приближавшимся автомобилем.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в момент происшествия недалеко от дороги находились и родители пострадавшего – вдвоём они не усмотрели за сыном. Пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом почки госпитализировали в реанимационное отделение Республиканского центра матери и ребёнка города Тирасполь.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка.