5 лет проведёт в тюрьме врач, вступивший в отношения с 13-летней пациенткой

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о вынесении приговора в виде 5 лет лишения свободы в отношении врача, совершившего действия сексуального характера по отношению к 13-летней пациентке.

На протяжении 2014-2015 гг. девушка-подросток трижды лежала в больнице после травмы, полученной на катке. В самом начале 37-летний врач делал пациентке комплименты и отпускал безобидные шутки. Затем последовали звонки и встречи, на которых с подростком велись непристойные беседы, а также предпринимались различные действия сексуального характера.

Обвиняемый уговорил девушку скрывать их общение от членов семьи. Для этого пара использовала отдельные телефоны и периодически меняла номера. Один из телефонов девушка закопала у дома, чтобы скрыть связь с мужчиной.

Вскоре мать девушки стала догадываться о том, что происходит с дочерью. В один день несовершеннолетняя пригласила в гости свою тётю и рассказала об отношениях с врачом. После этого мать подростка написала заявление в полицию.

25 февраля задержанному вынесли приговор. Судьи также удовлетворили ходатайство прокурора о запрете для подсудимого заниматься медицинской деятельностью в течение 5 лет после освобождения.