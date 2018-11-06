5 л пива, 2 л вина, 3 кожаные куртки и 1 шуба: Таможенная служба разъясняет правила ввоза в страну предметов личного пользования

Какие товары можно ввозить в страну без уплаты налогов и какое количество товаров, ввезённых в личных целях, не будет облагаться налогами? Эти вопросы находятся в топе часто задаваемых вопросов, адресованных операторам информационной линии Таможенной службы.

В связи с этим Таможенная служба сообщает, что ответы на эти вопросы можно найти в Законе “О порядке ввоза в РМ и вывоза с её территории имущества физическими лицами”. В приложении к закону есть перечень товаров, разовый ввоз которых на территорию РМ физическими лицами осуществляется без уплаты таможенных платежей.

Так, согласно этому списку, физическое лицо имеет право без пошлин ввезти в РМ не более 5 литров пива, 2 литров вина, 200 сигарет из табака или его заменителя, не более 3 кожаных изделий, 1 изделие из натурального меха и т.д. Полный перечень предметов можно найти в документе ниже.

Согласно законодательству, ввозить на территорию страны без уплаты таможенных платежей можно иное имущество, кроме указанного в перечне, таможенная стоимость которого не превышает 300 евро и которое не предназначено для коммерческой или производственной деятельности.

Более подробную информацию или консультацию можно получить, позвонив в информационную линию Таможенной службы по номеру +373 22 574 – 111.