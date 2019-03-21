5 граждан Молдовы депортируют за нелегальное пребывание на Украине

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Украинские правоохранители приняли решение о депортации 5 уроженцев Молдовы, нелегально находящихся на территории Украины.

В посёлке Степановка в Одесской области были обнаружены две гражданки Республики Молдова, которые превысили сроки пребывания на территории Украины, пишет unn.com.ua. На обоих иностранок составлен протокол и вынесено решение о принудительном возвращении в страну происхождения. Вместе с тем к административной ответственности привлекли ещё одну гражданку Молдовы, которая предоставляла жильё вышеуказанным лицам.

Ещё одну уроженку Молдовы, которая также превысила сроки пребывания и проживала в Украине без разрешительных документов, правоохранители обнаружили в селе Шабо Белгород-Днестровского района. Было также принято решение о её выдворении из Украины.

Кроме того, в городе Измаил был задержан гражданин Молдовы, превысивший срок пребывания на Украине. За нарушение законодательства на мужчину составлен протокол об административном правонарушении и наложено взыскание в виде штрафа. Принято решение о его принудительном возвращении в Молдову.