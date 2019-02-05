5 человек задержаны за сутки за нарушения режима КПП

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 5 человек нарушили режим КПП;
- 5 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 1 водитель проигнорировал правила использования виньеток;
- 4 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 43 383 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 22 245. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 731 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 984 пересечения, среди которых 5 624 автомобиля с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 9 133 пересечения,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 544 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 5 152 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 369 пересечений,
- КПП «Атаки» – 3 159 пересечений,
- КПП «Крива» – 2 286 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 199 пересечений,
- КПП «Костешты» – 1 652 пересечения,
- КПП «Паланка» – 1 538 пересечений,
- КПП «Тудора» – 1 170 пересечений.
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