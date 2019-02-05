5 человек задержаны за сутки за нарушения режима КПП

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

5 человек нарушили режим КПП;

5 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

1 водитель проигнорировал правила использования виньеток;

4 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 43 383 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 22 245. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 731 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 984 пересечения, среди которых 5 624 автомобиля с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 9 133 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 544 пересечения,

КПП «Скуляны» – 5 152 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 369 пересечений,

КПП «Атаки» – 3 159 пересечений,

КПП «Крива» – 2 286 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 199 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 652 пересечения,

КПП «Паланка» – 1 538 пересечений,

КПП «Тудора» – 1 170 пересечений.