5 человек задержаны за незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах (ВИДЕО)

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) задержали 5 человек в возрасте от 24 до 44 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах.

В июне 2018 года эксперты отдела по борьбе с организованной преступностью получили оперативную информацию о том, что некое лицо из приднестровского региона создало преступную группу по сбыту наркотиков в особо крупных масштабах на территории Республики Молдова. В ходе специальных следственных действий была подтверждена преступная деятельность лиц. Сотрудники полиции осуществили 3 контрольных закупки и приобрели у подозреваемых марихуану, героин и амфетамин.

В ходе последовавших обысков в домах подозреваемых было обнаружено и изъято огромное количество наркотиков (героин), мобильные телефоны, используемые в преступной деятельности, и другие предметы, представляющие интерес для уголовного дела. Было также установлено, что данные лица участвовали в совершении различных незаконных действий и регулярно отправляли деньги в так называемый «общак» в приднестровском регионе.

Если подозреваемые будут признаны виновными, им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.