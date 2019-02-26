5 человек нарушили режим приграничной зоны за минувшие сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 1 незаконный переход молдо-украинской границы;
- 5 человек нарушили режим КПП;
- 2 попытки незаконной перевозки товаров;
- 1 попытка пересечь границу по поддельным документам;
- 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.
В пунктах пересечения поток лиц составил 35 806 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 18 152. Из общего числа людей, пересекающих границу, 19 283 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 295 пересечений, среди которых 4 835 автомобилей с иностранными номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 015 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 213 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 4 695 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 698 пересечений,
- КПП «Атаки» – 2 626 пересечений,
- КПП «Кагул» – 1 778 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 739 пересечений,
- КПП «Костешты» – 1 536 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 508 пересечений,
- КПП «Тудора» – 829 пересечений.
Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.
Facebook Комментарии