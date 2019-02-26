5 человек нарушили режим приграничной зоны за минувшие сутки

5 человек нарушили режим приграничной зоны за минувшие сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 1 незаконный переход молдо-украинской границы;
  • 5 человек нарушили режим КПП;
  • 2 попытки незаконной перевозки товаров;
  • 1 попытка пересечь границу по поддельным документам;
  • 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

В пунктах пересечения поток лиц составил 35 806 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 18 152. Из общего числа людей, пересекающих границу, 19 283 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 295 пересечений, среди которых  4 835 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 015 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 213 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 4 695 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 698 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 2 626 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 1 778 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 739 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 536 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 508 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 829 пересечений.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.

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