5 человек нарушили пограничный режим на КПП за сутки

5 человек нарушили пограничный режим на КПП за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 5 человек нарушили режим КПП;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человек, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 39 202 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 574. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 093 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 370 пересечений, среди которых 5 375 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 293 пересечения,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 295 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 4 478 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 446 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 092 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 2 259 пересечений,
  • КПП «Крива» – 2 067 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 744 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 1 210 пересечений,
  • КПП «Вулканешты» – 919 пересечений.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.

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