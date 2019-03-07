5 автовладельцев оштрафовали на границе за отсутствие виньеток

5 автовладельцев оштрафовали на границе за отсутствие виньеток

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 3 человека нарушили режим приграничной зоны и КПП;
  • 2 попытки незаконного провоза товаров;
  • 4 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 51 579 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 28 725. Из общего числа людей, пересекающих границу, 31 981 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 598 пересечений, среди которых 7 601 автомобиль с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 10 349 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 543 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 5 460 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 255 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 755 пересечений,
  • КПП «Крива» – 2 859 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 848 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 2 365 пересечений.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.

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