49-летний молдаванин утонул в море в Италии

49-летний молдаванин утонул в море в Италии

49-летний гражданин Молдовы утонул, купаясь в море. Трагический инцидент произошёл в воскресенье, 7 июля, в курортном городе в Италии.

Мужчина находился в воде, когда начался сильный дождь. Через некоторое время его труп обнаружили всего в нескольких метрах от берега, пишет unica.md, ссылаясь на rotalianul.com.

Известно, что погибший жил в Падуе, а в воскресенье решил провести день на пляже с друзьями. Когда внезапно погода испортилась, отдыхавшие поспешили уйти с пляжа, а друзья погибшего заметили, что приятеля с ними нет. Они вернулись на пляж и начали поиски. Вскоре бездыханное тело мужчины нашли примерно в 15 метрах от берега.

Местные власти предполагают, что мужчине стало плохо во время купания. Вероятнее всего, у него случился сердечный приступ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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