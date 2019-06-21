470 учащихся сдают сегодня последний экзамен на степень бакалавра

470 учащихся сдают сегодня последний экзамен на степень бакалавра

470 кандидатов сдают 21 июня экзамен на соискание степени бакалавра по родному языку. Это последний экзамен в текущей сессии.

Из общего числа учеников, присутствующих на экзамене, 179 сдают экзамен по болгарскому языку, 260 – по гагаузскому языку и 31 – по украинскому языку. Как пишет moldpres.md, проверка экзаменационных работ будет проводиться по 25 июня, а результаты будут вывешены в центрах сдачи 26 июня.

Учащиеся, которые не согласны с полученной оценкой, смогут подать апелляцию в течение 48 часов (26 и 27 июня). Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 4 июля.

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