470 учащихся сдают сегодня последний экзамен на степень бакалавра

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470 кандидатов сдают 21 июня экзамен на соискание степени бакалавра по родному языку. Это последний экзамен в текущей сессии.

Из общего числа учеников, присутствующих на экзамене, 179 сдают экзамен по болгарскому языку, 260 – по гагаузскому языку и 31 – по украинскому языку. Как пишет moldpres.md, проверка экзаменационных работ будет проводиться по 25 июня, а результаты будут вывешены в центрах сдачи 26 июня.

Учащиеся, которые не согласны с полученной оценкой, смогут подать апелляцию в течение 48 часов (26 и 27 июня). Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 4 июля.