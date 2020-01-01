46 политических партий могут выдвинуть своих кандидатов в депутаты по одномандатному округу в Хынчештах

46 политических партий могут выдвинуть своих кандидатов в депутаты по одномандатному округу в Хынчештах

46 политических партий могут выдвинуть своих претендентов на должность депутата по одномандатному округу №38 (Хынчешты). Их список накануне был опубликован ЦИК. 

Кроме того, Центральная избирательная комиссия утвердила Регламент освещения предвыборной кампании по новым парламентским выборам для этого округа, намеченных на 15 марта 2020 года и другие документы, касающиеся предстоящего голосования.

Напомним, мандат депутата по округу №38 стал вакантным после того, как избранный в Хынчештах демократ Александр Ботнарь отказался от должности парламентария в пользу поста примара.

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