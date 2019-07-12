46 детей отравились в молдавском лагере в Одесской области

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Этой ночью в оздоровительно-спортивном лагере “Медик-2”, расположенном в посёлке Сергеевка Белгород-Днестровского района, зафиксировано массовое отравление. Госпитализировали 46 детей.

Как сообщает портал dumskaya.net, ссылаясь на пресс-службу Одесской госадминистрации, всего в лагере молдавского университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану отдыхают 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Из числа госпитализированных 32 ребёнка сейчас находятся в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14 — в инфекционном отделении центральной районной больницы Шабо. Состояние детей — лёгкой и средней тяжести.

На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит, пишет источник.

В лагере проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Принимаются все необходимые меры для выяснения причины возникновения отравления.