45-летний молдаванин покорил высочайшую вершину планеты (ВИДЕО)

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Альпинист Мирча Бачу взобрался на Эверест – высочайшую точку Земли, которая расположена на высоте 8 848 метров над уровнем моря. На вершине горы наш соотечественник установил флаг Молдовы.

В горной экспедиции, организованной российской туристической компанией, приняли участие представители разных стран, пишет protv.md. Среди них – единственный молдаванин.

Стоит отметить, что первым молдаванином, которому удалось подняться на Эверест, был Андрей Карпенко. Благодаря ему Республика Молдова стала 42-й страной в мире, представитель которой покорил данную вершину.