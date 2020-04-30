42 медработника из Румынии приезжают в Молдову, чтобы помочь бороться с пандемией

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Группа из 42 врачей и медсестёр из Румынии прибывает сегодня в нашу страну, чтобы поддержать медицинскую систему Молдовы в борьбе с COVID-19.

Как сообщает moldpres.md, команда медработников, специализирующихся в области анестезии и интенсивной терапии, пульмонологии, скорой медицинской помощи и внутренних болезней, в течение 15 дней будет оказывать медицинскую помощь и ухаживать за пациентами с диагнозом COVID-19, а также проведёт обучение персонала из медучреждений Бельц, Кишинёва и Кагула.

Защитное снаряжение для медицинской команды будет предоставлено румынскими властями на весь период действия миссии. Кроме того, Министерство обороны Румынии предоставит 10 систем изоляции и транспортировки персонала. Оборудование будет передано в дар Молдове по завершении проекта.

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