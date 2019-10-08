40 взрывоопасных объектов обезвредили в Молдове в сентябре

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Сапёры Национальной армии обезвредили около 40 взрывоопасных объектов различного калибра в сентябре и 7 034 объекта с начала года.

По словам главы сапёрной службы Адриана Ефроса, в прошлом месяце большая часть боеприпасов была обнаружена в районах Каушаны, Сынжерей и Штефан-Водэ, пишет jurnal.md. Последние 10 артиллерийских снарядов были найдены в саду одного из жителей деревни Мындрешты Сынжерейского района. Обнаруженные объекты были уничтожены сапёрами мотострелковой бригады “Молдова”.

Следует отметить, что с начала года были нейтрализованы 7 034 взрывоопасных объекта на территории страны: в районах Новые Анены, Каушаны, Криуляны, Хынчешты, Штефан-Водэ, а также в муниципиях Бельцы и Кишинёв.