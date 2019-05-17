40 краж, убийство, грабежи и другие правонарушения зарегистрировали на прошлой неделе в Приднестровье

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С 10 по 16 мая на территории Приднестровья было зарегистрировано 209 заявлений о преступлениях. По 141 из них установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано: 1 убийство, 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 40 краж. Выявлено и задокументировано 5 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 1 вымогательство и 2 преступления в сфере экономики.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, за прошедшую неделю в результате двух ДТП пострадали 4 человека, погибших нет. Зарегистрировано 37 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспорта. Также было составлено 777 административных протоколов за нарушение ПДД. Выявлены 33 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

С 10 по 16 мая на территории зарегистрировано 9 пожаров: по одному пожару в Тирасполе и Рыбнице, по 2 – в Дубоссарах и Слободзейском районе, а также 3 – в Бендерах. Погибших нет, пострадал 1 человек. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 27 административных актов.