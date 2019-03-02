40 ДТП и 5 пожаров: обстановка в Приднестровье за неделю

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В период с 22 по 28 февраля на территории республики зарегистрировано 199 заявлений и сообщений о преступлениях. По 164-м из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, за отчётный период было зарегистрировано: 1 убийство (раскрыто), 3 грабежа (все раскрыты), 34 кражи (18 раскрыты по горячим следам), 1 угон (подозреваемый задержан). Выявлено и задокументировано 10 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 2 вымогательства и 1 преступление в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам).

Сотрудниками ОВД были разысканы 11 человек, обвиняемые в совершении преступлений и объявленные в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали 5 госдолжников и 1 обвиняемого в совершении преступления.

За минувшую неделю на дорогах республики произошло 5 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы, два погибли. Зарегистрировано также 35 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 829 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлены 27 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения.

С 22 по 28 февраля на территории Приднестровья зарегистрировано 5 пожаров: 3 – в г. Дубоссары, по 1-му – в с. Красная Горка Григориопольского района и в г. Каменка. Погибших нет. Травмы получил 1 человек. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола. Из них: 8 – на территории г. Тирасполь, по 4 – в Рыбницком районе и в г. Бендеры, 3 – в Слободзейском районе, по 2 – Дубоссарском и Каменском районах, а также 1 – в Григориопольском районе.