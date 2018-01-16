4 рабочих дня в Молдове могут быть объявлены выходными

Правительство предлагает изменить рабочий график в связи с четырьмя праздниками в году: 8 марта, Рождеством по новому стилю, Пасхой и Новым годом.

В частности, Министерство труда, социальной защиты и семьи разработало проект, в котором предлагается объявить дни 9 марта (пятница), 30 апреля (понедельник), 24 декабря (понедельник) и 31 декабря (понедельник) выходными. В то же время отработать их придется 3 марта, 21 апреля, 15 декабря и 22 декабря 2018 года, сохранив, таким образом, рабочий баланс в вышеуказанных месяцах.

Проект был вынесен на публичное обсуждение и в скором времени окажется на столе кабинета министров, пишет bani.md. Источник также напоминает, что ранее министерство предложило объявить 8 марта и 1 мая рабочими днями, а также учредить новогодние каникулы в период с 31 декабря по 2 января. Проект был также вынесен на обсуждение, но так и не был рассмотрен министрами.