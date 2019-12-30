4 новых случая гриппа подтверждены в Кишиневе. Число заболевших ОРВИ растет

0

На прошлой неделе в медицинские учреждения страны с ОРВИ поступили 2782 пациентов. Это на 4,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее подверженными заболеванию остаются дети до 4 лет и с 5 до 12 лет. 98 больных были госпитализированы.

Информация была представлена на оперативном заседании в примарии Кишинева. Кроме того, на прошлой неделе было зарегистрировано 19 случаев подозрения на грипп, из которых 4 были подтверждены лабораторно: 3 случая гриппа типа A(H1N1) и один типа A(H3N2).

Случаев смерти от заболеваний зарегистрировано не было.