4 новых случая гриппа подтверждены в Кишиневе. Число заболевших ОРВИ растет

4 новых случая гриппа подтверждены в Кишиневе. Число заболевших ОРВИ растет

На прошлой неделе в медицинские учреждения страны с ОРВИ поступили 2782 пациентов. Это на 4,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее подверженными заболеванию остаются дети до 4 лет и с 5 до 12 лет. 98 больных были госпитализированы. 

Информация была представлена на оперативном заседании в примарии Кишинева. Кроме того, на прошлой неделе было зарегистрировано 19 случаев подозрения на грипп, из которых 4 были подтверждены лабораторно: 3 случая гриппа типа A(H1N1) и один типа A(H3N2).

Случаев смерти от заболеваний зарегистрировано не было.

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