4 новых случая бешенства зарегистрированы в ноябре

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В период с 1 по 7 ноября на территории Республики Молдова было зарегистрировано четыре новых случая бешенства у животных.

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, бешенство было выявлено у крупного рогатоко скота в Сынжерейском районе, у 2 собак в Фалештском и Каушанском районах и у лисы в Слободзейском районе, передаёт deschide.md.

Бешенство – болезнь, вызванная вирусом, поражающим головной и спинной мозг как у животных, так и у людей. Вирус бешенства устойчив к условиям сухости, низким температурам, однако чувствителен к ультрафиолету, свету, высоким температурам (разрушается за 5 минут при 600 °C), спирту, четвертичным аммониевым соединениям, кислым средам. Вирус бешенства может передаваться через слюну при укусе, через плацентарный барьер, при пересадке роговицы, от летучих мышей (при изучении пещер).