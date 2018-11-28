4 года тюрьмы светит горе-матери из Ниспорен, оставившей ребёнка умирать от холода на улице

29-летняя жительница Ниспоренского района, чей годовалый ребёнок умер вчера вечером после того, как пьяная мать забыла его на улице, рискует получить до 4 лет тюрьмы.

По словам пресс-офицера Инспектората полиции Ниспорень Кристины Викол, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело за оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности.

Мать ребёнка путается в показаниях. Она рассказала полиции, что с соседями распивала алкоголь у себя дома. Затем она взяла ребёнка и пошла в гости к одному из соседей, чтобы продолжить застолье. Примерно в 4 часа утра, когда она уже была дома, женщина проснулась и обнаружила, что её ребёнка рядом нет. Горе-мать утверждает, что не помнит, как ребёнок попал на улицу, пишет realitatea.md.

Напоминаем, что годовалый ребёнок был найден мертвым сегодня утром, около 04:00, на просёлочной дороге в Ниспорень.