4 250 квартир куплено в рамках госпрограммы “Первый дом”

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Через государственную программу “Первый дом” приобретено 4 250 квартир, из которых 15 – только за последнюю неделю.

По данным Министерства финансов, из общего числа бенефициаров 2 988 – это семьи, и 1 262 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей составляет 31 год, пишет moldpres.md.

Средняя площадь жилья, приобретённого по этой программе, составляет 59,97 кв. м. Средняя стоимость приобретенного жилья – 593,5 тыс. леев. В городах приобретено 3 984 единицы жилья, а в сельской местности – 266. Из общего количества жилья 3 922 – это квартиры, а 328 – частные дома.

Государственная программа “Первый дом” была запущена в марте 2018 года. Бенефициарами программы “Первый дом” могут стать граждане от 18 до 45 лет, официально работающие в государственных учреждениях или частных компаниях и имеющие доходы из официальных источников.