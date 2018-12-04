38 угонов за год: полиция не может поймать несовершеннолетнего преступника

Сотрудники полиции Оргеева разыскивают 16-летнего юношу, который вчера вечером угнал автомобиль Mercedes из гаража земляка.

Несовершеннолетний проник в гараж жителя села Каменча Оргеевского района, сел за руль автомобиля Mercedes E210 и уехал в неизвестном направлении, передаёт deschide.md.

На данный момент нет информации о местонахождении преступника и автомобиля. По некоторым данным, молодой человек в этом году угнал 38 автомобилей, каждый раз просто оставляя их на дороге.

Стоит отметить, что ранее ещё один несовершеннолетний из Оргеева разыскивался полицией за кражу велосипеда и двух автомобилей. За год он также угнал 25 транспортных единиц, однако, как и в первом случае, его не смогли привлечь к ответственности из-за возраста.