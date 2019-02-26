38 случаев отравления было зарегистрировано в выходные дни: 16 из них – алкогольные

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В течение 22, 23 и 24 февраля Служба скорой медицинской помощи действовала в режиме нон-стоп и оказала догоспитальную помощь 7 248 пациентам по всей стране.

По данным Центра догоспитальной скорой медицинской помощи, из общего количества вызовов 20,4% оказались несрочными. За указанный период бригады врачей вмешались в ряд чрезвычайных ситуациях, среди которых 16 ДТП. Помощь врачей понадобилась 18 пострадавшим в авариях, 102 пациентам с ишемическим инсультом, 20 пациентам с острым коронарным синдромом, 38 пациентам с отравлением (среди них 5 отравлений угарным газом, 9 отравлений медикаментами, 16 отравлений алкоголем).

Кроме этого, была оказана помощь людям, найденным на улице с гипотермией (2 случая). А одна бригада скорой помощи в Кишинёве оказала помощь беременной женщине, у которой роды начались дома. Благодаря врачам на свет появился здоровый мальчик.