37 человек погибли в ДТП в Кишиневе с начала этого года

На прошлой неделе в Кишиневе произошло 23 ДТП, в результате которых погиб 1 человек и 24 были ранены. Об этом в рамках заседания в примэрии муниципия Кишинев рассказал Замначальника Инспектората полиции Кишинева Сильвиу Мушук.

По его словам, фатальный случай произошел ранним утром 24 октября. На бульваре Дачия, 80 (Международный аэропорт Кишинева) была насмерть сбита женщина на пешеходном переходе.

В то же время, что касается остальных ДТП, то в 4 случаях причиной стало превышение скорости, а еще в 1 случае водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Были сбиты 9 пешеходов, из которых 7 – на пешеходных переходах и 2 – вне них.

Всего с начала 2018 года в Кишиневе было зарегистрировано 1002 ДТП, в которых погибли 37 человек и 1213 получили травмы различной степени тяжести.