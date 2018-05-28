367 водителей были пойманы за превышением скорости на дорогах страны всего за 2 дня

С 24 по 25 мая сотрудники Национального инспектората патрулирования провели рейд на предмет обнаружения водителей, превышающих максимально допустимую скорость движения.

По итогам проведенной операции сообщается, что за два дня за превышение скорости были оштрафованы 367 водителей. Из их числа 8 управляли машинами со скоростью 100 км/час в зонах, где максимально допустимая скорость составляет 50 км/час.

“Рекорд” поставил 40-летний житель Бельц. Радары зафиксировали, что он передвигался со скоростью 144 км/час. Также в пределах Бельц поймали водителей, которые ехали со скоростью 141 км/час и 116 км/час соответственно.

Напомним, согласно законодательству, “шумахерам” на дорогах страны грозит штраф до 1500 леев и 5 штрафных пунктов.