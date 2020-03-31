35 овец погибли при пожаре в селе Томай

35 овец погибли при пожаре в селе Томай

30 марта сотрудники ГИЧС тушили пожар в частном доме в селе Томай Леовского района. По предварительной информации, огонь охватил фуражный стог сена и пристройку возле дома.

Прибывшие спасатели обнаружили, что при пожаре погибли 35 овец, которые находились внутри строения. Пламя удалось оперативно потушить, избежав распространения огня на соседние помещения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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