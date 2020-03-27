35 очагов возгорания сухой травы потушили пожарные за сутки

35 очагов возгорания сухой травы потушили пожарные за сутки

За последние 24 часа сотрудники ГИЧС потушили 35 очагов возгорания сухой растительности. Вмешательство пожарных потребовалось в Фалештах, Глодянах, Рышканах, Сороках, Сынжерей, а также в районах Унгены, Ниспорены, Криуляны, Хынчешты, Теленешты и Кантемир.

Наиболее масштабные очаги были зарегистрированы в Унгенском районе. Огонь уничтожил 40 га растительности в населённом пункте Петрешть и 30 га в Грозаске и Бучумень. В Фалештах пожарные потушили 12 га. Также было ликвидировано более 5 га в Сынжерейском районе и 12 га в селе Епурень Кантемирского района. В 14 случаях сотрудники ГИЧС тушили очаги возгорания бытовых отходов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md