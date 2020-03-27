35 очагов возгорания сухой травы потушили пожарные за сутки

0

За последние 24 часа сотрудники ГИЧС потушили 35 очагов возгорания сухой растительности. Вмешательство пожарных потребовалось в Фалештах, Глодянах, Рышканах, Сороках, Сынжерей, а также в районах Унгены, Ниспорены, Криуляны, Хынчешты, Теленешты и Кантемир.

Наиболее масштабные очаги были зарегистрированы в Унгенском районе. Огонь уничтожил 40 га растительности в населённом пункте Петрешть и 30 га в Грозаске и Бучумень. В Фалештах пожарные потушили 12 га. Также было ликвидировано более 5 га в Сынжерейском районе и 12 га в селе Епурень Кантемирского района. В 14 случаях сотрудники ГИЧС тушили очаги возгорания бытовых отходов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.