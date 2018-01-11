35-летний молдаванин был задержан на границе Германии и Австрии

У нашего соотечественника обнаружили поддельные документы.

Согласно сообщению местной прессы, молдаванин, приехавший к границе двух стран на автомобиле, зарегистрированном в Италии, предъявил паспорт гражданина Румынии, который оказался фальшивым, пишет jurnal.md.

Мужчина был задержан, но затем освобожден из-под ареста под залог 600 евро. В ходе допроса он признался, что купил поддельное удостоверение личности в Румынии за 300 евро.

Молдаванину был запрещен въезд на территорию Германии, на его имя заведено дело.