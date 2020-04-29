34 снаряда обнаружили и уничтожили сапёры в селе Бэлцаць (ФОТО, ВИДЕО)

34 снаряда обнаружили и уничтожили сапёры в селе Бэлцаць (ФОТО, ВИДЕО)

Сапёры Национальной армии ликвидировали опасные боеприпасы в селе Бэлцаць Яловенского района.

Накануне военнослужащие обследовали местную лесополосу площадью 4 га и обнаружили 34 артиллерийских снаряда различных калибров, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Немецкие и советские боеприпасы времён Великой Отечественной войны были уничтожены в специально отведённом месте в условиях максимальной безопасности.

Напомним, что на днях двое несовершеннолетних попали в больницу после того, как взорвали боеприпас времён ВОВ. Инцидент произошёл 21 апреля вблизи железнодорожной станции в селе Бэлцаць.

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