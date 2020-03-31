34 преступника были задержаны полицейскими в Кишинёве всего за неделю (ВИДЕО)

0

В столице всего за неделю были задержаны 34 преступника, находившихся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких деяний, а также 15 государственных должников.

По данным пресс-службы Управления полиции Кишинева, следователи ИП сектора Ботаника задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении двух разбойных нападений. Задержанными являются жители столицы в возрасте 34 и 37 лет. Ранее они отбывали наказание за совершение ряда преступлений.

Согласно материалам дела, мужчины совершили ограбления в январе прошлого года. Они напали на продавщиц магазина и киоска, и, угрожая пистолетом, потребовали у них выручку. Сумма ущерба составила 4 500 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. В рамках допроса они признали свою вину. Мужчины были помещены в изолятор на 72 часа. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Всего же с 23 по 29 марта были задержаны 34 преступника, находившихся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких деяний, и 15 государственных должников.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.