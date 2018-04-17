33 человека, в том числе 2-летний ребенок, получили сильнейшие пищевые отравления на Радоницу

33 человека, в том числе 2-летний ребенок, получили сильнейшие пищевые отравления на Радоницу

Несоблюдение правил пищевой безопасности, озвученных ранее специалистами Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, привело к нежелательным последствиям. 

Так, первый случай был зарегистрирован в районе Кагул, где отравление получили 14 человек, включая 2-летнего ребенка. Они и еще 12 человек, которым повезло больше, побывали на пикнике на свежем воздухе. Пострадавшие получили необходимую помощь в районной больнице и уже выписаны.

Второй случай произошел в Комрате, где на данный момент с отравлением госпитализированы 19 человек. По предварительной информации, они употребили в пищу продукцию, изготовленную двумя днями ранее. Ведется расследование.

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов следят за ситуацией.

 

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