33 человека погибли в результате ДТП в Кишиневе, произошедших с начала с этого года

33 человека погибли в результате ДТП в Кишиневе, произошедших с начала с этого года

Согласно статическим данным, за первые 10 месяцев текущего года в Кишиневе было зарегистрировано 936 ДТП, что на 8,5% меньше, чем в аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает столичная полиция. 

В результате аварий 33 человека погибли, а еще 1109 получили травмы различной степени тяжести. Число травмированных на 128 меньше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. Правоохранители настоятельно призывают всех автовладельцев соблюдать ПДД и быть внимательными за рулем.

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