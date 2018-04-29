32-летний мужчина “попался с поличным” в момент кражи мотоцикла

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в столичном секторе Буюканы.

Патрулировавшие район сотрудники оперативного батальона полиции заметили троих человек, толкавших перед собой мотоцикл. При приближении блюстителей порядка они бросились бежать. Двоим удалось скрыться, а вот третьему повезло меньше: он был схвачен, пишет canal3.md.

На допросе мужчина рассказал, что во всем виновны его двое приятелей, с которыми он познакомился и кутил всю ночь на дискотеке. После неумеренного потребления алкоголя им пришла в голову преступная затея.

По информации сотрудников полиции, мотоцикл, который пьяная компания пыталась угнать, был припаркован на улице Каля Ешилор перед одной из аптек.

Инициировано расследование и розыск двоих других злоумышленников. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.