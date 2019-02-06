31 марта – крайний срок подачи ежегодных деклараций о доходах и имуществе

0

Крайним сроком предоставления отчёта о доходах за 2018 год для субъектов декларирования имущества считается 31 марта 2019 года.



С начала этого года только 7 600 человек из 65 000 субъектов декларирования предоставили отчёты за 2018 год. Напомним, что с прошлого года отчёты представляются в электронном виде через электронную систему e-Integritate, доступную на веб-сайте Национального управления по вопросам неподкупности.

Стоит напомнить, что если субъект декларирования предоставит неполную или ошибочную декларацию, он имеет право подать исправленное заявление в течение 30 дней после истечения срока подачи декларации (то есть, до 30 апреля). Если отчёт был исправлен в соответствии с положениями закона, лицо освобождается от ответственности.

Представление декларации об имуществе и личных интересах с опозданием, в том числе после уведомления инспектора по неподкупности, является основанием для наложения штрафа в размере от 30 до 60 условных единиц. Отказ субъекта подать декларацию наказывается штрафом в размере от 60 до 90 условных единиц.