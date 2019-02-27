31 марта – крайний срок для налогоплательщиков, чтобы подать декларацию о доходах

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На сегодняшний день менее 10 000 человек представили декларации о доходах за 2018 год, что составляет около 15% от общего числа субъектов декларирования. По этой причине Национальное управление по вопросам неподкупности рекомендует лицам представить документы как можно быстрее, даже если до истечения крайнего срока остаётся месяц.

Опыт предыдущих лет показывает, что большинство субъектов откладывают подачу заявления на последние дни марта, что может привести к перегрузке электронной системы e-Integritate и, соответственно, создать дополнительные проблемы, пишет realitatea.md. На веб-сайте Национального управления по вопросам неподкупности налогоплательщики могут найти правила заполнения декларации, а также телефонные контакты сотрудников учреждения.

Стоит напомнить, что представление декларации об имуществе и личных интересах с опозданием, в том числе после уведомления инспектора по неподкупности, является основанием для наложения штрафа в размере от 30 до 60 условных единиц (1 500 – 3 000 леев). Отказ субъекта подать декларацию наказывается штрафом в размере от 60 до 90 условных единиц (3 000 – 4 500 леев).